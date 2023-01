Ministério Público da Bahia expressa repúdio à invasão em Brasília

Foto: Divulgação / MPBA

A associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB) e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) expressaram repúdio à invasão de bolsonaristas as sedes dos três poderes da República no domingo (8).

A presidente do CNPG, procuradora-geral de Justiça da Bahia Norma Cavalcanti, disse em nota oficial que os “atos antidemocráticos, inclusive com prejuízo ao patrimônio público, transcendem o limite constitucional da liberdade de expressão, configurando-se como crimes que devem ser apurados e julgados na forma da lei”.

Já a AMPEB informou, também em nota, que “é fundamental, como sociedade democrática que somos, quer preservemos a convivência civilizada diantes das mais profundas divergências, inclusive quanto aos eventuais ocupantes de funções relevantes nos podes da República e diante de eventuais decisões por eles adotadas.”

Os ataques aconteceram em Brasília, mas inúmeras entidades se pronunciaram sobe o ocorrido. O Governo da Bahia enviou tropas para reforço da segunrança no Distrito Federal e uma reunião entre os governadores de todo o país está prevista para esta segunda(9).

Veja nota da AMPEB completa abaixo assim como da CNPG neste neste link.

Foto: Divulgação

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.