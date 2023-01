Ministra da Gestão confirma retomada dos concursos federais

Com a nova modalidade do governo Lula, as mudanças informam que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos será responsável pela autorização dos concursos federais.

Mediante situação, a economista Esther Dweck falou sobre a realização de novos editais e a contratação de novos servidores públicos.

Sobre o assunto, a ministra disse: “A pauta dos servidores é a mais urgente que se coloca, demandando o debate com as diferentes carreiras do serviço público sobre remuneração, reestruturação de carreiras e retomada da realização de concursos”.

Esther falou também sobre estratégias para tornar a gestão ainda mais eficiente e sanar os problemas existentes. Durante entrevista contou sobre interromper o processo de desmonte do Estado Brasileiro.

A ministra já anunciou que, ainda em janeiro, será criada uma mesa permanente de negociação com os servidores públicos federais.

Nova Reforma Administrativa

Esther ainda falou sobre não gostar da atual proposta e afirmou que uma nova será trabalhada. Sobre a situação contou que a intençao é fortalecer o servidores e não punir.

O motivo que faz com que a nova ministra não concorde foi que segundo a comissão especial da Câmara, em 2021, destacou que os servidores poderiam ser desligados em caso de desempenho insuficiente. Há ainda um dispositivo que estipula corte de salário do funcionalismo em até 25%, em situações de crise fiscal.

Contudo, o texto da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), no entanto, não apresenta andamento desde setembro de 2021.

Lula estuda autorização para novos concursos federais

O coordenador técnico do Gabinete de Transição para o governo Lula e ex-ministro, Aloizio Mercadante, deixou claro que novos certames estão em estudo pela nova gestão, principalmente, pelo fato que houve um desligamento de servidores e não houve a reposição do quadro de servidores.

Sobre o assunto, Mercadante disse: “Quanto aos concursos, nós vamos analisar ponto por ponto. Tem agora um concurso para a Receita Federal, está aberto hoje, nessa situação que estamos descrevendo. Tem que olhar com calma para ver o que é absolutamente emergencial”.