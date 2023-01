Ministra diz que eSport não é esporte

Foto: Reprodução

A Ministra do Esporte Ana Moser afirmou na terça-feira (10) que não considera esportes eletrônicos como uma modalidade esportiva e, por isso, não pretende investir no segmento. Para ela, o eSport é partida da indústria do entretenimento, assim como a música.

Em entrevista para o UOL, Moser comparou os treinos de atletas dos esportes eletrônicos com as preparações de cantores para um show e usou Ivete Sangalo como exemplo. “A meu ver, o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Então, você se diverte jogando videogame, você se divertiu. “Ah, mas o pessoal treina para fazer”. Treina, assim como o artista”, afirmou.

“Eu falei esses dias, assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show e ela não é atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital, cibernética. É uma programação, ela é fechada, ela não é aberta, como o esporte”, completou.

Na mesma entrevista, a ministra também disse que não haverá investimento da pasta no esporte eletrônico. Moser lembrou que a Lei Geral do Esporte, que está em tramitação no Senado, aponta que esporte é “toda forma de atividade predominantemente física que, de modo informal ou organizado, tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento”.

Por não se enquadrar no pré-requisito de ser predominantemente físico, o esporte eletrônico não se enquadraria nessa lei. Assim, os atletas de eSports não poderão ter acesso a benefícios como o Bolsa Atleta, Lei de Incentivo ao Esporte, e recursos públicos de Esporte de forma geral.

“A questão do esporte eletrônico a nível federal ainda não é uma realidade. Não tenho essa intenção [de investir nisso]. No meu entendimento, não é esporte. A gente lutou, no ano passado, eu na minha vida pregressa, a frente da Atletas pelo Brasil, a gente fez uma ação muito forte junto ao Legislativo para o texto da Lei Geral [do esporte] não ser aberto o suficiente para poder ter o encaixe dos esportes eletrônicos. O texto está lá protegendo o esporte raiz. Na definição de esporte, tinha sido dado uma abertura que poderia incluir esporte eletrônico, e a gente fechou essa definição para não correr esse risco. Lógico, risco sempre acontece, e é um trabalho constante”, afirmou.

