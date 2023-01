Ministro dá detalhes sobre o retorno do programa

Um dos programas mais famosos do início dos anos 2000 será retomado durante a terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Luz Para Todos, que tem como objetivo ajudar a distribuir energia elétrica para famílias em situação de vulnerabilidade social, deve ser retomado ainda neste ano de 2023.

Nesta semana, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) falou sobre o assunto. Ele esteve em uma reunião em Brasília com o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e adiantou que pouco mais de 450 mil famílias serão atendidas pelo projeto.

“Planejamos uma estratégia para levar ao presidente Lula o casamento dos investimentos que aqui são feitos com o social. As equipes trabalharão de forma integrada em busca da meta de alcançar o objetivo do Luz Para Todos. São cerca de 450 mil famílias que precisam do programa”, disse Dias.

“Vamos tirar famílias da lamparina, com alternativa de energia elétrica para variados usos. Levar dignidade aos lares brasileiros”, completou o ministro.

Silveira, que também participou da reunião, disse em entrevista que a ideia é atender a um pedido pessoal do presidente Lula.

“Aqui a busca é pelo grande resultado que o presidente Lula quer de todos nós, que é a inclusão social, melhorar a vida, combater a desigualdade social, a fome e a miséria”, afirmou o ministro Alexandre Silveira. Os ministros se esquivaram de dar uma data exata para o retorno do benefício social.

Cadúnico

Contudo, eles deixaram claro que o Cadúnico vai servir de base para a escolha destes 450 mil usuários que serão atendidos pelo Luz Para Todos. A ideia é escolher os nomes a partir das informações que estão contidas nesta lista.

O Cadúnico é uma espécie de cadastro do Governo Federal que reúne os nomes das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. As informações servem como base de seleção para programas como Bolsa Família, vale-gás nacional e a Tarifa Social de Energia Elétrica.

Embora seja uma lista do Governo Federal, o procedimento de entrada no Cadúnico é de responsabilidade das prefeituras. O cidadão que deseja entrar neste cadastro, precisa contatar a prefeitura da sua cidade para saber como o processo funciona em seu município.

Luz Para Todos

O programa Luz para Todos é uma evolução do projeto Luz no Campo, criado durante os governos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O formato mais famoso foi criado por Lula (PT) ainda em 2003.

A ideia do projeto é levar energia elétrica para áreas mais remotas do país, com tarifas subsidiadas pelo Governo Federal e pelos governos estaduais. Não se sabe ainda se o retorno do programa vai funcionar nestes mesmos moldes.

“(Os ministérios) trabalharão juntos e dialogando com empresas, investidores e agências reguladoras, para que as contrapartidas social e ambiental sejam focadas na população do Cadastro Único”, afirmou Dias.

“Queremos entender para onde vão os investimentos na área de energia, de gás, petróleo, minérios, para que possamos trabalhar um casamento com a formação de pessoas que estão no CadÚnico, para poder gerar oportunidades de emprego e/ou empreendedorismo”, completou ele.