Ministro da Educação anuncia equipe para secretarias e órgãos do MEC

O novo ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou ontem, dia 6 de janeiro, os nomes de secretários e diretores que vão compor a equipe para as secretarias e diretorias do Ministério da Educação e para os órgãos vinculados à pasta.

De acordo com o ministro, a ex-governadora do Ceará Izolda Cela foi confirmada como diretora da secretaria executiva do MEC, que terá o papel de supervisionar as políticas públicas da área e as ações do ministério.

Para comandar a Secretaria de Educação Básica, o ministro anunciou a Kátia Schweickardt, doutora em sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Já a Secretaria de Educação Superior ficará sob o comando da professora Denise Carvalho, reitora da UFRJ.

A professora Helena Sampaio, que atua na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é a escolhida para a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

Já a responsabilidade da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica ficou nas mãos de Getulio Marques Ferreira. Para a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, o ministro nomeará Zara Figueiredo, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo (USP).

Por fim, para a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, o ministro escolheu Maurício Holanda Maia, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC).

Órgãos vinculados ao MEC

O ministro também anunciou os nomes dos escolhidos para comandar os órgãos vinculados ao MEC. Para comandar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a escolhida é Fernanda Pacobahyba, doutora em Direito Tributário.

A escolhida para comandar a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) foi Mercedes Bustamante, professora titular da Universidade de Brasília (UnB). Já o escolhido para a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi Manuel Palácios, doutor em Ciências Sociais.

