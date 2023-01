ministro faz aviso IMPORTANTE sobre o programa

Com a mudança de Governo, o Bolsa Família continuará sendo pago em R$ 600 para este ano, com um adicional de R$ 150 para cada criança menor de seis anos na família. No entanto, o prazo estipulado para o pagamento desses R$ 150 adicionais é para março.

O prazo foi informado pelo novo Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, na última quarta-feira (11). O pagamento do Bolsa Família adicional terá esse atraso devido à uma varredura que terá de ser feita no Cadastro Único.

O ministro também se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o encontro ele concedeu uma entrevista, informando que segundo uma análise prévia, existem indícios de irregularidades no cadastro dos beneficiários do Bolsa Família, o que será verificado.

“Nós olhamos lá, são cerca de 10 milhões [cadastros irregulares] no meio de 40 milhões de famílias que estão no Cadastro Único, nós temos uma parte considerável que estará passando pelo crivo dessa atualização”, afirmou Dias.

Irregularidades no Cadastro Único

Já há algum tempo existe a suspeita de que pessoas estavam cadastradas irregularmente para o Bolsa Família. Como dito pelo ministro, o valor aproximado é de 10 milhões estão irregulares dentro das 40 milhões de famílias cadastradas.

Além disso, entre os 10 milhões irregulares, 6 milhões são de famílias unipessoais, ou seja, de uma só pessoa. Wellington Dias explicou a situação desse tipo de família dentro do CadÚnico.

“É claro que a gente reconhece que, às vezes, é possível ter mesmo uma família de uma pessoa. Era ali um casal que não tem mais filho, ou pode ser viúva, enfim, isso também acontece e é legal. Estamos falando é com estranheza. O Brasil normalmente tem 3,1 pessoa por família”, explicou o ministro.

Continuando com a entrevista do ministro sobre o Bolsa Família, ele também disse que acredita que essa atualização no sistema de cadastro do programa não irá aumentar o gasto de dinheiro público. “A atualização cadastral busca trazer quem está fora, para ter o direito. E também, com a atualização cadastral, a retirada [dos irregulares]”, concluiu.

Calendário Bolsa Família 2023

Apesar de todas as mudanças, o calendário de pagamentos do Bolsa Família não mudou. Sendo assim, a liberação do benefício ocorre nos dez últimos dias úteis do mês, se baseando no NIS do beneficiário.

O primeiro pagamento do Bolsa Família irá ocorrer de 18 a 31 de janeiro. Vale ressaltar que o pagamento será feito de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. Confira a seguir o calendário de pagamentos:

NIS final 1 18 de janeiro NIS final 2 19 de janeiro NIS final 3 20 de janeiro NIS final 4 23 de janeiro NIS final 5 24 de janeiro NIS final 6 25 de janeiro NIS final 7 26 de janeiro NIS final 8 27 de janeiro NIS final 9 30 de janeiro NIS final 0 31 de janeiro

O dinheiro do Bolsa Família pode ser movimentado por meios digitais, através do aplicativo Caixa Tem, assim como pode ser retirado em espécie pelo cartão Auxílio Brasil ou a antiga ferramenta do Bolsa Família.