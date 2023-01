Ministro indica que novas pessoas entrarão

O novo Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, confirmou nesta semana que o Bolsa Família vai abranger pessoas que hoje não estão na lista de pagamentos.

A avaliação inicial do novo ministério é de que a equipe do presidente Jair Bolsonaro teria inserido cidadãos que não precisariam do dinheiro, deixando de fora algumas pessoas que realmente precisam do saldo. Sem citar números, o novo ministro do Desenvolvimento Social sinalizou que mudanças serão feitas.

“Vamos fazer uma revisão nesse cadastro. O Cadastro Único é o cérebro de toda base social do Brasil. Um bom cadastro, uma política eficiente. Tem gente ilegalmente dentro e tem gente que tem direito que está fora. Prefiro esperar a conclusão deste trabalho. Será breve”, disse o novo ministro no dia 02 de janeiro.

Dados mais recentes do Ministério da Cidadania indicam que o Auxílio Brasil de Bolsonaro chegou ao fim atendendo pouco mais de 21 milhões de pessoas de todo o país. Trata-se de um recorde na história do programa social, mesmo considerando os anos do Bolsa Família, pagos nos períodos de Lula, Dilma e Temer.

A avaliação do novo governo é de que este aumento no número de usuários tenha relação direta com a elevação explosiva na quantidade de famílias monoparentais no cadastro. Em resumo, o novo Ministério do Desenvolvimento Social acredita que podem existir fraudes entre estes mais de 21 milhões de cidadãos que hoje recebem o benefício.

Quem pode receber o Auxílio?

Oficialmente, o Auxílio Brasil do Governo Bolsonaro era pago para pessoas que possuem um cadastro ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Além disso, é necessário ter uma renda per capita de até R$ 210, no máximo.

Cumprir todas estas regras de entrada não garante automaticamente uma vaga no programa social. Alguns cidadãos precisam aguardar por meses até que o Ministério da Cidadania selecionasse os seus nomes oficialmente.

O novo ministério acredita que muitas pessoas estariam nesta situação. Há ainda uma preocupação com a parcela da população que sequer consegue entrar no Cadúnico, porque não possuem nenhum tipo de documento.

Cadúnico e o Bolsa Família

Mesmo com a ideia de redesenho do projeto social, o Cadúnico deverá seguir servindo como base para o novo Bolsa Família. Será a partir das informações contidas nesta lista que o Ministério selecionará os usuários do projeto.

Assim, as pessoas que desejam entrar no programa precisam contatar a prefeitura das suas cidades. Embora o Cadúnico seja uma lista do Governo Federal, o processo de entrada é de responsabilidade das gestões municipais.

Normalmente, este processo de entrada acontece através dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), ou mesmo dos Centros do Cadúnico. Na maioria dos casos, esta consulta exige um agendamento prévio.

Abaixo, você pode ver o calendário detalhado dos pagamentos de janeiro do programa Bolsa Família:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (terça-feira).