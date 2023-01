Ministro promete fazer fila do INSS andar em um prazo de um ano

Em menos de um ano, a fila de espera para benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai andar com mais velocidade. Esta foi a promessa feita pelo novo Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT). Ele prometeu ainda tratar os aposentados e pensionistas com dignidade.

“O aposentado e o pensionista, bem como o usuário do BPC tem que ser tratado com dignidade, respeito e carinho. Eu pretendo em um ano fazer essa fila andar para valer”, disse Lupi na entrevista. O presidente do PDT assumiu oficialmente o cargo e disse que ainda não sabe exatamente quais são os números do INSS.

“Algumas pessoas falam em 1,2 milhão (tamanho da fila). Dizem – não tenho ainda estes dados – que há também uma retenção de mais de 5 milhões de indivíduos que poderão entrar. Isso inclui todos os benefícios, aposentadorias, pensões, benefício de prestação continuada (bpc), auxílio-saúde”, disse ele.

“Primeira coisa que eu quero fazer no Ministério da Previdência Social é dar total transparência. Transparência na arrecadação, transparência no que gasta, transparência nos devedores da previdência e transparência nos números.”

Mutirão

Para tentar fazer com que a fila de espera ande com mais velocidade dentro deste período de um ano, Lupi disse que vai realizar um mutirão que envolveria estados e municípios. Ele não deu detalhes sobre quando este processo começará, mas revelou que tem pressa.

“Tudo isso precisa ser feito em um processo rápido, em uma espécie de mutirão. Eu pretendo fazer um grande convênio nacional com estados e municípios e já comecei a conversar com alguns. Nós não temos um aparelho de pessoal suficiente para atender tanta gente.”

“O sistema do INSS, o Meu INSS, ainda não está atualizado. Melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar muito. A minha proposta é pegar e ver onde se concentram estas filas maiores de espera. Rio? São Paulo? Minas Gerais? Então vamos fazer um mutirão. Vamos conversar com os governadores, com os prefeitos das principais cidades.”

Promessas do INSS

Esta não é a primeira vez que um ministro de estado promete fazer a fila de espera do INSS andar com mais velocidade. Quando ocupou o cargo, o então ministro Onyx Lorenzoni se deu um prazo de um ano para conseguir zerar esta lista de espera.

Lorenzoni já saiu do cargo, e a fila ainda acumula mais de 1 milhão de pessoas, segundo as atualizações mais recentes. Tratam-se de cidadãos que estão na espera para o recebimento de uma série de benefícios previdenciários, como a aposentadoria, por exemplo.

Nos últimos meses, a gestão Bolsonaro conseguiu reduzir o tamanho da fila em algum grau, em relação ao número de pessoas que estavam esperando por uma resposta no período da pandemia. Contudo, a avaliação do novo governo é de que o desafio de zerar esta lista segue grande e o novo Ministro Carlos Lupi terá trabalho para conseguir resolver esta situação.

Durante a gestão de Bolsonaro, o Ministério da Previdência estava junto com o do Trabalho. Com Lula, cada um dos temas ganhou uma pasta própria, com atuações distintas dentro do Palácio Planalto.