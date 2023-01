Minivan escolar com cinco passageiros capota no oeste da Bahia

Foto: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Uma minivan escolar capotou, na noite de sexta-feira (13), na BR-020, trecho da cidade de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do g1 Bahia, cinco pessoas estavam a bordo do veículo. Duas delas, de 46 e 18 anos, tiveram ferimentos leves. As outras 3 não tiveram ferimentos.

O acidente aconteceu próximo ao povoado do Novo Paraná, e após o capotamento o veículo foi parar em uma área do acostamento. Chovia no momento do capotamento, mas a PRF não informou se as condições do tempo foi a causa do acidente, registrado às 18h10.

Vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região. A pista não ficou interditada.

Outros acidentes

Na manhã de sexta-feira, na BR-242, outros dois acidentes aconteceram, em um outro trecho da rodovia. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas sem gravidade. Não há mais informações sobre o caso. No momento deste acidente também chovia na região.

