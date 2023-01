Mirella Santos tem conta com 13 milhões de seguidores derrubada: ‘Me lasquei’

Foto: Reprodução/Instagram

Mirella Santos, uma das ‘Gêmeas Lacração’, teve uma conta com 13 milhões de seguidores, no Instagram, derrubada nesta segunda-feira (2).

A notícia foi dada pela influenciadora por meio do perfil da irmã, Mariely, onde ela pediu que os seguidores da antiga conta a seguissem em um perfil reserva. “Me lasquei, chorei, mas é a vida. Segue aí”, disse Mirella Santos.

Na conta reserva a ex-participante da “Ilha Record” fez um desabafo após perder o perfil principal. “Manas, estava eu, bem plena no meu passeio de barco, aproveitando que agora eu estou famosa, e o Instagram derrubou minha conta” Eu tenho 13 milhões [de seguidores]. Eu tinha. Gente, eu estou tão triste. Não caiu a ficha ainda”, explicou.

“Tô tão triste, a ficha ainda não caiu. Mas vou deixar isso estragar meu dia!”, completou a influenciadora que fez sucesso na segunda metade de 2022.

Apenas no perfil do Instagram, Mirella Santos ganhou sete milhões de seguidores nos últimos três meses do ano por mostrar o cotidiano para os seguidores.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.