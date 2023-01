Missa homenageia Papa Emérito Bento XVI em Salvador

Foto: Reprodução

Uma missa irá homenagear em Salvador o Papa Emérito Bento XVI, que morreu no fim de semana no Vaticano. A cerimônia será realizada na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, na quarta-feira (4).

De acordo com a Arquidiocese, a missa está marcada para 16h30 e será celebrada por um bispo auxiliar. O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, estará em viagem, para o funeral do religioso.

Morte

O Papa Emérito Bento XVI morreu no último sábado (31), aos 95 anos. O anúncio foi feito pelo Vaticano nas redes sociais. “É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 [5h34 no horário de Brasília] no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano”, escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter.

O religioso estava com a saúde debilitada há alguns anos e teve uma piora repentina nos últimos dias. O Vaticano havia dito na sexta-feira (30) que a condição era grave, mas estável, com atenção médica constante. Contudo, a situação se reverteu.

Desde a renúncia, em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano.

O velório começou na segunda-feira (2) na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira (5) na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco.

