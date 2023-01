Modernismo brasileiro: um resumo para as suas provas

Modernismo brasileiro: o tema vai cair nas suas provas

O modernismo foi um movimento literário de grande importância. No Brasil, ele foi amplamente difundido e contou com a participação de diversos autores.

Assim, não é de se surpreender que o movimento apareça com tanta frequência em questões de literatura dentro da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e dos vestibulares. É crucial que você entenda as suas principais características para garantir um bom desempenho nas provas de linguagens.

O artigo de hoje trouxe um resumo com tudo que você precisa saber sobre o modernismo brasileiro. Vamos conferir!

O Movimento Modernista Brasileiro: Introdução

Movimento artístico, cultural e literário, o modernismo tem como principais características a liberdade estética, o nacionalismo e a crítica social. O período histórico em que se desenvolve é marcado pela insatisfação política e fim da República Velha.

Modernismo Brasileiro: A Semana de Arte Moderna de 1922

O marco do modernismo no Brasil foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O evento foi liderado pelo grupo dos cinco: Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti del Picchia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral.

A Semana de Arte Moderna de 22, como ficou conhecida, contou com apresentações e exposições de diversas manifestações artísticas, possibilitando o surgimento de revistas, grupos de experimentações estéticas inovadoras e movimentos artísticos.

Modernismo Brasileiro: principais nomes

Conheça os principais nomes do modernismo brasileiro:

Mário de Andrade.

Oswald de Andrade.

Manuel Bandeira.

Murilo Mendes.

Jorge de Lima.

Cecília Meireles.

Vinícius de Moraes.

Graciliano Ramos.

José Lins do Rego.

Jorge Amado.

João Cabral de Melo Neto.

Guimarães Rosa.

Clarice Lispector.

Modernismo Brasileiro: três fases

Com início em 1922, o modernismo brasileiro foi divido em três fases. São elas:

Primeira fase: Fase heroica ou de destruição (1922 a 1930): fase com foco na busca de uma identidade nacional. Os artistas romperam com modelos tradicionais, que impediam e limitavam a criatividade e buscam pela renovação estética.

Segunda fase: Fase de consolidação ou Geração de 30 (1930 a 1945): é o momento de amadurecimento da arte, apresentando um maior equilíbrio e racionalidade. Essa fase é marcada por temáticas nacionalistas, regionalistas e com caráter social.

Terceira fase: Geração de 45 (1945 a 1960): marcada pela métrica e pelo culto à forma. Ainda, a geração de 45 se inspira no Parnasianismo e no Simbolismo.