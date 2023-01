Mondelez finaliza semana com NOVOS empregos pelo Brasil

A Mondelez é a empresa líder em snacks presente em todo o mundo. A companhia é composta por diversas marcas como Lacta, Club Social, Halls, Oreo, Tang, Trident, entre outras. Com o propósito de empoderar seus consumidores a aderirem snacks de maneira certa, a empresa busca por uma equipe de profissionais qualificados e neste momento, divulgou vagas de empregos em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir.

Apenas no Brasil, a Mondelez emprega cerca de 8 mil colaboradores e possui mais de 700 mil unidades de atendimento. Seus produtos alcançam diversas regiões do Brasil e a companhia deseja crescer cada dia mais.

Dente disso, a empresa está em busca de novos profissionais para compor uma equipe talentosa. Trata-se de uma empresa que oferece vários benefícios e um salário que compactua com o mercado de trabalho. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e os locais de atuação.

Ajudante Geral Sazonal (Exclusivo PCD) – Curitiba/PR;

Líder de Equipe ( Supervisor de Produção) – Curitiba/PR;

Líder de Logística de Produção I – Curitiba/PR;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Auxiliar de Produção (Exclusivo PCD) – Vitória do Santo Antão/PE;

Auxiliar de Produção – Vitória do Santo Antão/PE.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas os interessados devem realizar a sua inscrição através do site 123 empregos. A Mondelez busca por pessoas dedicadas e motivadas para atuar em suas unidades de negócios.

