Monique Evans critica Luana Piovani e é detonada por Maíra Cardi: ‘Absurdo’

Foto: Reprodução/Instagram

Parece que a confusão envolvendo Luana Piovani e Pedro Scooby ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Dessa vez, Monique Evans e Maíra Cardi acabaram dando opiniões divergentes sobre o assunto.

Após a atriz expor conversas com o surfista e cobrar a pensão dos três filhos que possui com ele, Monique Evans decidiu falar sobre o que acha do assunto.

“Adoro a Piovani, mas acho desnecessário essa exposição toda”, iniciou no perfil do Twitter. “”Se temos direitos iguais, os deveres também tem que ser iguaissss!!! Chega de mulher dando o golpe da barriga”, disparou em outro tweet, logo depois da primeira fala.

“Acho um absurdo mulher que vive com a pensão do marido. Nunca precisei de homem pra me pagar NADA! Na hora de ser feminista, querer direitos iguais… Mas porque o homem tem que te bancar? Com relação aos filhos, acho que podemos dividir. Coisa que nunca fiz! Criei os meus sozinha”, completou a modelo.

Acho um absurdo mulher q vive com a pensão do marido. Nunca precisei de homem pra me pagar NADA! Na hora de ser feminista, querer direitos iguais.. mas pq o homem tem q te bancar? Com relação aos filhos, acho q podemos dividir. Coisa q nunca fiz!! Criei os meus sozinha. — ☆ Monique Evans ☆ (@moniquevansreal) January 3, 2023

Após isso, Maíra Cardi resolveu defender Luana Piovani e discordou do que foi compartilhado por Monique Evans. “Que loucura, minha senhora! A Luana Piovani quer os direitos iguais, ela está exigindo que ele pague a metade que é a parte que ELE deve”, disse nos comentários de uma página de fofocas.

“Que triste a senhora dizer que ela está sendo sustentada, é um absurdo, e dizer que ela falou demais ou mais do que devia qualquer outra pessoa que nunca falou muito até pode, mas eu e a senhora não podemos, né? Pois acho que temos idade o bastante para saber que já falamos muito nessa vida também”, continuou.

“Então o que eu acho mesmo é que não devemos nos meter nisso, a gente só assiste e aprende o que precisa aprender sem brincar de Deus e tentar dar lição de moral, que não estamos podendo”, finalizou a ex-BBB.

Se explicou

Ainda no perfil do Twitter, Monique Evans decidiu se pronunciar sobre os posicionamentos após a grande repercussão e disse não ter feito todos os comentários para Luana Piovani. “Genteeeeeee!! Acordem!! Não estou falando da Luana, e sim das q tem como profissão ser mãe!!”, iniciou.

“A Luana tem o dinheiro e o trabalho dela. Leiam os tts anteriores, e vão ver q não se trata dela. Só falei dela no primeiro, com relação a exposição”, completou a famosa na rede social.

Genteeeeeee!! Acordem!! Não estou falando da Luana, e sim das q tem como profissão ser mãe!! A Luana tem o dinheiro e o trabalho dela. Leiam os tts anteriores, e vão ver q não se trata dela. Só falei dela no primeiro, com relação a exposição. — ☆ Monique Evans ☆ (@moniquevansreal) January 4, 2023

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.