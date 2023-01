Morada Logística OFERECE EMPREGOS pelo Brasil

A Morada Logística, empresa que atua no mercado de logística, nos negócios: transporte rodoviário de cargas, logística in house, gestão e armazenamento para os segmentos de siderurgia, combustível, granéis líquidos, gases e carga fracionada, está atrás de novos funcionários(a) no mercado. Dito isso, veja quais são as oportunidades ofertadas:

Assistente Administrativo – Araraquara/SP – Efetivo;

Conferente – Carga Fracionada – Sumaré/SP – Efetivo;

Itaobi – Arrumador – Ribeirão Preto/SP – Efetivo;

Motorista Bitrem/Rodotrem – Mercado Interno – Jardinópolis/SP – Efetivo;

Motorista de Carreta – Granéis Sólidos – Jardinópolis/SP – Efetivo;

Motorista de Carreta – Mercado Interno – Jardinópolis/SP – Efetivo;

Motorista Truck – Farmácia – Vargem Grande Paulista/SP – Efetivo;

Morada – Abastecedor / Frentista – Manutenção – Iracemápolis/SP – Efetivo;

Ajudante Geral – Candeias/BA – Efetivo;

Analista de Logística Reversa Junior (Carga Fracionada) – Sumaré/SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – Sumaré/SP – Efetivo;

Assistente de Logística (Acerto) – Campinas/SP – Efetivo;

Assistente de Operações de Transporte – Sumaré/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Caçamba – Iracemápolis/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Granéis Líquidos – Limeira/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Granéis Líquidos – Americana/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Siderurgia – Cruzeiro/SP – Efetivo;

Motorista Operador Prensa – Efetivo;

Motorista Bitrem/Rodotrem – Combustíveis – Sarandi/PR – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Gases do Ar – Cubatão/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Gases do Ar – Americana/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Siderurgia – Guarulhos/SP – Efetivo;

Motorista Carreteiro(a) – Siderurgia – Candeias/BA – Efetivo;

Operador(a) de Logística – Americana/SP – Efetivo;

Operador de Prensas – Jaboatão dos Guararapes/PE – Efetivo;

Supervisor de SSMA – Americana/SP – Efetivo.

Mais sobre a Morada Logística e como se candidatar

Agora que você já conseguiu olhar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta clicar nesse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Morada Logística, vale destacar que a empresa é tem a missão de atuar competitivamente no mercado de logística, propondo soluções inteligentes aos clientes e respeitando normas de qualidade e segurança. Isto é, além de ser referência, preza pela segurança, qualidade e eficiência em todas as etapas do processo logístico.

Por fim, são mais de 1.100 colaboradores buscando fazer dessa estrada um caminho de sucesso, atuando de forma personalizada para as características dos seus clientes.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!