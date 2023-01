Moraes afasta governador do DF por 90 dias após ataques

Foto: Reprodução

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, anunciou na madrugada desta segunda-feira (9) a decisão de afastar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, do cargo por 90 dias.

A decisão, publicada em caráter extraordinário, foi tomada após uma análise de um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advocacia-Geral da União. De acordo com o ministro, os atos terroristas do domingo (8), só podem ter tido a anuência do governo do DF, uma vez que os preparativos para a arruaça eram conhecidos.

“A escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira”, escreveu Moraes na decisão.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro ainda garantiu que os responsáveis pelos ataques aos prédios e instituições da República não ficarão impunes.

“Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos.”

