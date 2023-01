Moretti é preso e mais; veja resumo dos capítulos de ‘Travessia’

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 23 de janeiro

Guerra e Guida brindam seu reencontro e passam a noite juntos. Brisa e Oto resolvem apressar o casamento. Ari fica tocado ao saber por Núbia que Brisa vai se casar. Cidália reage quando Guerra afirma para Stenio que aceita a proposta de Moretti. Moretti fica surpreso por Guerra aceitar sua proposta. Brisa convida Dante para ser seu padrinho de casamento, e Ari fica sabendo. Moretti descobre que Guida saiu com Guerra.

Terça-feira, 24 de janeiro

Creusa dá informações de Helô para Pilar, sem saber que a falsa amiga está investigando a delegada. Cotinha expulsa Moretti de sua casa, depois que ele invade a residência à procura de Guida. Leonor se surpreende ao ver Guida com Guerra e alerta a irmã para ter cuidado com Moretti. Bia conta a Sara que Ari lhe fez perguntas sobre a pesquisa para encontrar Débora. Juliana comunica a Helô que o Juiz continua incomodado com a perda do inquérito de Brisa. Helô revista o apartamento de Stenio, na frente do advogado, à procura do inquérito. Guida se machuca propositalmente e acusa Moretti de tê-la espancado. A polícia chega à casa de Moretti.

Quarta-feira, 25 de janeiro

Moretti é levado à delegacia algemado, depois de se negar a acompanhar os policiais. Helô deixa claro a Guida que precisa ter certeza de que a prima foi vítima de violência doméstica. Stenio comunica a Moretti que Guida será condenada a pagar multa e prestar serviços comunitários, e que ao cliente foi concedida a fiança. Stenio avisa também a Moretti que ele deverá deixar a casa por causa da medida protetiva pedida por Guida. Ari conta a Gil que Bia está procurando Débora. Oto comenta com Vandami que não terá como escapar depois da denúncia que Guerra fará. Stenio percebe que o inquérito de Brisa não está no local em que ele escondeu. Guerra reage quando fica sabendo por Cidália que Guida está interessada em achar o filho de Moretti. Moretti manda um aviso ameaçador para Guida através de Rudá.

Quinta-feira, 26 de janeiro

Guida diz a Leonor que não acredita que Caíque seja assexual. Caíque conversa com Rudá sobre orientação sexual e revela ao sobrinho de Leonor que percebe que o adolescente também é assexual. Guida conta a Inácia tudo o que aconteceu com ela. Theo se nega, de forma intempestiva, a ficar no chalé. Isa percebe que o irmão não está bem. Oto aceita a proposta de Stenio de assumir o hackeamento sozinho, para livrar Brisa. Guerra avisa a Ari que entrará com a licitação do casarão após a denúncia ao Moretti, e que o rapaz é quem vai fazer a campanha do shopping. Cidália repreende Guerra por conta de sua relação com Guida. Isa avisa à família que Theo sumiu. Oto confessa a Helô que hackeou o site de uma Fundação em São Luís do Maranhão.

Sexta-feira, 27 de janeiro

Oto diz a Helô que não tem advogado. Joel aconselha Brisa a ficar preparada para a possível prisão de Oto. Isa avista Theo no acostamento da estrada, e Monteiro manda o filho entrar no carro. Helô não acredita que Oto tenha feito o hackeamento sozinho para impressionar Moretti. Guida diz a Leonor que quer enlouquecer Moretti. Guida decide conversar com Caíque, depois que Rudá lhe conta como descobriu que é assexual. Brisa fica preocupada quando Oto lhe avisa que Helô interrogará Moretti e Guerra. Um amigo de Dante conta ao professor que Guerra entrará na licitação do casarão e que Ari fará a campanha. Moretti vê a foto de Guerra entrando em sua casa.

Sábado, 28 de janeiro

Moretti comenta com Stenio sobre a notícia do site. Stenio aconselha Moretti a não reagir à provocação de Guida. Pilar diz ao seu comparsa que armará muito bem onde plantará a escuta na casa de Helô. Cidália diz a Guerra que foi Guida quem armou para fotografá-lo entrando na casa de Moretti. Dante reage mal quando Ari lhe mostra a gravação que fez para a campanha do shopping. Guerra reage ao receber uma intimação para comparecer à delegacia. Stenio avisa a Moretti que Guerra fez a denúncia antes do tempo que previsto.

