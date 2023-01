Morre Anita, vocalista da banda norte-americana The Pointer Sisters

Foto: Hallmark Channel

A cantora Anita Pointer, do grupo norte-americano The Pointer Sister, teve a morte confirmada na noite do último sábado (31), último dia de 2022, aos 74 anos.

A veterana, a última sobrevivente da formação original da banda, lutava contra um câncer. A morte de Anita foi confirmada por Roger Neal, assessor que cuidava da carreira de Anita.

“É com tristeza que informo que minha cliente, a vencedora do Grammy Anita Pointer, das Pointer Sisters, morreu após uma batalha heroica contra o câncer. Ela estava cercada pela família e morreu em paz”, escreveu ele nas redes sociais.

Em comunicado, a família da cantora relembrou as irmãs Bonnie e June, que faziam parte da banda junto a Anita.

“Apesar de estarmos muito tristes com a perda de Anita, sentimos conforto de saber que ela agora está com sua filha, Jada, com as irmãs June e Bonnie, e, principalmente, em paz. O céu ficará um lugar mais bonito e amável com Anita lá”, disse a família Pointer em comunicado à imprensa.

O grupo The Pointer Sisters fez grande sucesso nas décadas de 1970 e 1980 e ao longo da carreira ganhou três Grammys e uma estrela na Calçada da Fama. Entre os sucessos, músicas como I’m So Excited e Jump (For My Love).

