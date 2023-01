Morre Cindy Mendes, protagonista do seriado ‘Antônia’, da Globo

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz Cindy Mendes, que estrelou a série de sucesso na TV Globo, ‘Antônia’ de 2006, teve a morte confirmada no último domingo (8).

De acordo com o site ‘Observatório dos Famosos’, a artista, que também era cantora, faleceu em São Paulo, em decorrência das complicações de uma pneumonia. A família não confirmou a causa do falecimento.

Nas redes sociais, Emicida, Drik Barbosa, Pathy Dejesus, e o quarteto Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li, que dividiram a cena com Cindy em ‘Antônia’, lamentaram a morte da amiga. Em um longo texto, Leilah falou sobre o talento e a bondade da amiga, e lamentou ainda a falta de reconhecimento de Cindy como artista.

Foto: Reprodução/ Globo

“Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar esta notícia! Obrigada por ter feito parte de um projeto tão importante que representou meninas do Brasil todo. Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração. Esteja certa que cumpriu seu tempo na terra e fez muita gente feliz! Sim, você brilhou muito como uma diva! Diva incompreendida e ‘pouco reconhecida’ como você mesma dizia. Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor! Todo meu amor e força a família. Meus sentimentos a todos os fãs e amigos! Seguimos aqui com amor e saudades!”, escreveu.

Negra Li não se estendeu em seu discurso sobre Cindy. “Luto”, escreveu a cantora. Já Quelynah agradeceu pela passagem da amiga na Terra e fez uma referência a série que protagonizaram juntas.

“Cindy, eu não tenho palavras pra me despedir. Eu só preciso dizer obrigada, irmã. Fizemos sim história viu e você foi parte disso. Obrigada pelo seu talento. Você é de muita luz sim! Agora vai brilhar no céu. Minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antonia! Te amo.”

Sobre Antônia

A série Antônia foi sucesso na programação global em 2006. O projeto retratava a luta de quatro mulheres da Vila Brasilândia, bairro na periferia de São Paulo, tentando se consolidar como cantora de rap.

O projeto foi criado por Jorge Furtado, baseado em no filme ‘Antônia’ de Tatá Amaral. Na Globo, Antônia teve duas temporadas, cada uma de 10 episódios.

A série chegou a ser indicada ao Prêmio Emmy Internacional de ‘Melhor Telefilme/ Mini Série’.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.