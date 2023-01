Morre forrozeira Rita de Cássia, compositora de Saga de Um Vaqueiro

Foto: Redes Sociais

O mundo do forró foi dormir um pouco mais triste com a morte da cantora Rita de Cássia. A artista teve o falecimento confirmado na noite da última terça-feira (3), aos 50 anos.

Rita foi responsável por grandes sucessos do gênero, como as canções ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’, ‘Saga de Um Vaqueiro’, ‘Pedaço de Solidão’ e outros hits.

A artista estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza, e faleceu em decorrência de uma fibrose pulmonar. De acordo com o produtor musical da artista, Fernando Ivo, a doença de Rita se agravou nos últimos dias e a cantora precisou ser internada às pressas.

A última postagem feita por Rita nas redes sociais foi no ano novo, desejando um feliz novo ciclo aos seguidores.

O velório de Rita de Cássia está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (4), na cidade de Alto do Santo, a 245 quilômetros de Fortaleza, onde ela nasceu.

Na web, cantores e autoridades lamentaram a morte da cantora. “O Brasil não tem a dimensão do que é Rita de Cássia para o Brasil. Isso mostra a nossa grandeza e o nosso potencial inexplorado. Que perda!”, escreveu o cantor Xand Avião, que ainda homenageou Rita com uma foto no Twitter.

A atriz e cantora Lucy Alves também lamentou a perda na web. “Rita de Cássia vai deixar muitas saudades para todos nós. Uma inspiração, uma referência feminina, compositora das grandes. (…) Rita partiu, mas deixou um legado muito importante pra gente. Viva, Rita de Cássia”, disse a protagonista de ‘Travessia’.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou. “O Ceará e o Brasil se despedem hoje da cantora e compositora cearense Rita de Cássia, uma das maiores referências do nosso forró. (…) Que Deus conforte o coração dos familiares, amigos, e fãs por todo o país”, disse.

