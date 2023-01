Morre Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley, aos 54 anos

Foto: Reprodução/ CBS

A cantora Lisa Marie Presley, única filha de Elvis Presley, teve a morte confirmada na noite da última quinta-feira (12), pela mãe, Priscilla Presley.

Por meio de um comunicado divulgado pela revista ‘People’, Priscilla falou sobre a partida da filha, de 54 anos. A herdeira de Elvis havia sido internada após sofrer uma parada cardíaca em casa.

“É com coração pesado que eu devo compartilhar essa notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou. Ela foi a mulher mais apaixonada, forte e amável que eu já conheci. Pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com essa perda profunda. Obrigado pelo amor e pelas orações.”

De acordo com a ‘People’, paramédicos foram chamados para socorrer Lisa em Calabasas, na Califória, Estados Unidos, porém, a filha do artista não resistiu.

A última aparição de Lisa aconteceu na terça-feira (10), durante o Globo de Ouro. Na cerimônia, a filha de Elvis acompanhou Priscilla e ambas torciam por Austin Butler, que interpretou o Rei do Rock no longa ‘Elvis’, e venceu na categoria de Melhor Ator.

Sobre Lisa Presley

Nascida em Tennessee em 1968, Lisa foi criada por Priscilla após o divórcio dos pais. Após a morte de Elvins, a cantora herdou os espólios do pai.

Lisa se lançou na carreira da música e chegou a conquistar o quinto lugar da lista dos mais populares nos EUA com o primeiro, “To Whom It May Concern”.

A artista se casou quatro vezes e se relacionou com Michael Jackson e com Nicolas Cage. Lisa Marie deixa três filhas.

