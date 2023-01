Morre o guitarrista Jeff Beck, aos 78 anos

Foto: Sirius XM

O guitarrista Jeff Beck, considerado um dos músicos mais influentes da história, teve a morte confirmada pela família na última quarta-feira (11), aos 78 anos.

De acordo com a imprensa internacional, o músico foi vítima de uma miningite bacteriana. O falecimento do artista foi no dia 10 de janeiro, no entanto, a família só tornou pública a informação um dia depois.

“Em nome de sua família, é com profunda tristeza que compartilhamos a notícia da morte de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem. Sua família pede privacidade enquanto processam esta tremenda perda”, diz o comunicado.

O britânico ficou conhecido por ter feito parte da banda de rock inglesa The Yardbirds, e também liderou as bandas The Jeff Beck Group e a Beck, Borget & Appice.

As últimas apresentações de Beck haviam sido ao lado de Johnny Depp, amigo de longa data do artista. A dupla subiu ao palco após o julgamento do ator com a ex-mulher, Amber Heard.

