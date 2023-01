Morre Renatinho, vocalista do grupo de pagode Bokaloka

Foto: Reprodução/ Instagram

Morreu, nesta quinta-feira (5), Renato Cesar Alves de Oliveira, vocalista do grupo de pagode de Bokaloka. O cantor de 48 anos, estava internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, desde quarta-feira (4), após um infarto durante um show na cidade.

O empresário do artista, Claudio Soares, foi quem confirmou o falecimento do cantor. Segundo o comunicado enviado pela equipe de Renato, Renato estava estável e chegou a ser transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia, onde faleceu.

“É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer. Renatinho sempre será lembrado como um dos grandes nomes do Pagode dos anos 90, fazendo história na música brasileira. O samba e pagode está em luto. Em breve informaremos a data e local de velório e sepultamento”, diz o comunicado.

Renatinho estava se apresentando quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital. Ainda na noite de quarta (4), o empresário do grupo conto ao jornal “Extra” que o cantor estava uma artéria entupida.

“Ele teve que ser levado às pressas direto para o Lourenço Jorge. Está com uma artéria entupida e terá que passar por uma angiologia. O médico não deixou que ele fosse transferido para um hospital particular”, informou Cláudio Malagueta, empresário do grupo, ao jornal ‘Extra’.

Este foi o segundo infarto que o artista tem em menos de um ano. Em maio de 2022, o cantor sentiu fortes dores no peito durante uma apresentação em Paris e precisou ser levado ao hospital.

No Instagram, Renatinho Bokaloka era seguido por mais de 50 mil fãs. O grupo foi formado nos anos 1990 e o cantor estava na banda deste a formação original.

