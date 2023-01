Morre Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, aos 68 anos

Foto: Daniel Ramalho / Vasco

Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco, morreu na manhã deste domingo (8), aos 68 anos de idade. O ex-jogador lutava contra um tumor no intestino desde 2021.

Dinamite, como era apelidado, estava internado no hospital Unimed, no Rio de Janeiro, após uma piora no quadro e faleceu às 10h50 deste domingo.

O ex-atleta recebeu o apelido aos 17 anos após marcar o primeiro gol pelo Vasco durante um jogo no Maracanã, em 25 de novembro de 1971. Ele chegou à marca de 708 gols e 1110 mil jogos pelo time do coração.

Jogando pelo time ele conquistou um Campeonato Brasileiro, em 1974, além de cinco Campeonatos Cariocas nos anos de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992.

Roberto Dinamite ainda passou pela Portuguesa e Campo Grande, mas encerrou a carreira em grande estilo ao retornar ao Vasco no mesmo lugar onde iniciou, no Maracanã.

