Morro artista plástico e cineasta Chico Liberato aos 87 anos

O cineasta e artista plástico Chico Liberato, de 87 anos, morreu nesta quinta-feira (5), em um hospital de Salvador. A morte do artista foi confirmada pela filha dele, Ingra Lyberato.

“Amores, essa madrugada meu pai amado Chico Liberato fez a passagem. Há 48 horas recebemos o chamado para vir a Salvador nos despedir e ontem estávamos todos os 5 filhos reunidos para esse fim, regido sempre por um dos protetores da família, Senhor do Bonfim”, escreveu Ingra.

Com o amigo Juarez Paraíso, Chico participou da realização da primeira Bienal de Arte da Bahia. Foi diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia e do Departamento de Imagem e Som do Estado da Bahia (DIMAS).

Nas artes plásticas, Chico fez quatros, objetos e esculturas. Também trabalhou com artes gráficas e arte em animação. Em 2006, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Corporativa das Américas (UNIAMERICAN) por conta da sua atuação em prol da educação, arte, cultura e atividades sociais.

O velório de Chico será a partir das 13h desta quinta, no Jardim da Saudade, Salvador. O sepultamento será às 17h. Chico era casado com a também cineasta Alba Liberato.

