Mortes de detentos em presídio têm relação com grupo criminoso

Foto: Reprodução/SEAP

As mortes de três detentos do Conjunto Penal de Feira de Santana, localizada no interior da Bahia, têm relação direta com um “racha” em um grupo criminoso da região. Segundo informações divulgadas pelo g1 Bahia, a motivação é por causa da disputa de poder dentro da facção e mais de 20 presos têm envolvimento no caso.

Os detentos foram mortos no domingo (8) e identificados como: Júlio César da Silva Rocha, de 31 anos, Everson Avelino de Jesus, de 23 anos e Marcos Antônio Vitória Nunes, de 32 anos. Dois deles foram decapitados e um asfixiado.

Ao todo, 23 presos estão envolvidos direta ou indiretamente no crime. Destes, seis já foram identificados. Os presos foram transferidos para o Conjunto Penal de Serrinha, cidade a cerca de 70 km de Feira de Santana.

Relação com mortes na cidade

A delegacia da cidade informou ainda que outras nove pessoas foram mortas em Feira de Santana, entre o sábado (7) e o domingo (8), também estão relacionadas ao mesmo caso de disputa de poder. Ainda não há detalhes sobre essas mortes.

A direção do presídio informou que os crimes aconteceram depois que o banho de sol foi suspenso, a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). A decisão da entidade foi baseada na informação de possíveis mortes cometidas na cidade.

Outro detento morto

Um outro detento identificado como Egberto de Jesus, de 58 anos, morreu após ter sido encontrado com marcas de agressões dentro de uma cela do mesmo presídio, no dia 4 de janeiro. Inicialmente, a suspeita era que a morte tinha sido provocada por traumatismo crânioencefálico, mas a direção do presídio informou que ele teria infartado.

