Motorista de transporte por aplicativo é baleado em Salvador

Foto: Divulgação / SESAB

Um motorista de transporte por aplicativo foi baleado durante um assalto na Avenida Silveira Martins, no Cabula, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira (10) e até esta quinta (11) ele segue hospitalizado.

De acordo com testemunhas, o suspeito do crime roubou o celular do passageiro que estava no carro do motorista. Ao perceber que o aparelho dele também seria roubado, o motorista o escondeu entre as pernas.

Neste momento, o suspeito achou que a vítima iria sacar uma arma e acabou disparando contra ele. O motorista foi socorrida para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

A Polícia Militar disse que o suspeito foi procurado, mas ainda não foi encontrado.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.