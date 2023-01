Motorista por aplicativo é assassinado após aceitar corrida

Foto: Reprodução / TV Subaé

O motorista por aplicativo Marcos Oliveira Sampaio, de 38 anos, foi assassinado após aceitar uma corrida em Feira de Santana, a 100km de Salvador. A vítima saiu para fazer uma corrida com destino a Amélia Rodrigues na sexta-feira (20) e o corpo dele foi encontrado nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Marcos estava em uma cova rasa, no distrito de São Roque, em Amélia Rodrigues. O órgão investiga a possibilidade do motorista ter sido vítima de um latrocínio.

O delegado Rafael Almeida, responsável pela investigação do caso, afirmou que a polícia já investiga suspeitos e vai trabalhar para fazer pedidos de prisões preventivas.

Segundo a família de Marcos Oliveira Sampaio, o motorista aceitou a corrida por volta das 10h. Por conta própria, os familiares começaram uma investigação e através do localizador do celular, chegaram a uma casa abandonada, em Amélia Rodrigues.

No local, entraram o celular e o perfume do motorista, além do pneu reserva do carro. Na manhã de domingo (22), o veículo foi encontrado na cidade de Coração de Maria, que fica na mesma região. O carro estava com as janelas quebradas e sujo com marcas de sangue.

