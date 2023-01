Motorola lança versão turbinada do moto e22

A Motorola lançou uma versão turbinada do moto e22 no Brasil. Além do design já mostrado antes, com seu acabamento premium, o novo modelo traz como principal novidade 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM para desempenho mais potente.

Um diferencial do dispositivo é seu design, que busca se aproximar de modelos mais premium. O sensor de impressão digital, por exemplo, fica localizado na lateral do dispositivo para facilitar o desbloqueio do aparelho.

Para completar a experiência, o smartphone vem com tela HD+ de 6,5 polegadas e 90 Hz de taxa de atualização, que garante imagens mais fluidas e cores mais vivas, além de alto-falantes estéreo com tecnologia Dolby Atmos, que proporcionam som multidimensional e mais imersivo para curtir suas séries, músicas e jogos favoritos.

Em sua nova versão, o moto e22 vem equipado com câmera principal de 16 MP e um sensor de profundidade de 2 MP, que grava em Full HD em 30 fps. Todo o sistema possui Inteligência Artificial para que o usuário tire fotos de forma mais intuitiva. O aparelho também possui o Night Vision para fotos em ambientes com pouquíssima luz, revelando mais detalhes no escuro. Outro diferencial é o modo de Captura Dupla, que permite gravar vídeos ou tirar fotos usando as câmeras traseira e frontal ao mesmo tempo.

Modelo turbinado vai substituir versão anterior?



A versão turbinada do moto e22 tem processador octa-core de 2,3 GHz – um Helio G37 MediaTek – que acelera o telefone em todos os aspectos, incluindo conexões de rede mais estáveis, desempenho suave e o consumo mais eficiente. Por fim, a bateria de 4020 mAh tem duração de até 30 horas, de acordo com o uso médio diário. Ele tem compatibilidade para carregamento rápido de 10 W.

A versão turbinada do moto e22 chega ao mercado brasileiro nas cores grafite, branco, preto e azul por R$ 1.299, mesmo preço sugerido da versão de 64 GB de armazenamento interno. Para quem precisa de ainda mais espaço do que os 128 GB disponíveis, o aparelho permite expandir a memória interna com um cartão de memória microSD de até 1 TB.

A Motorola não comentou o que fará com a versão de 64 GB de armazenamento interno, mas dado que seu preço sugerido é o mesmo, a expectativa é que ela acabe saindo de linha. Por outro lado, ainda há a versão mais em conta, que mantém o mesmo design. Trata-se do moto e22 de 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento, que usa o Android 12 Go (versão mais leve do sistema operacional). Este modelo é vendido por R$ $ 1.099, nas cores grafite e branca.

Motorola apresenta novo conceito para smartphone

A Motorola apresentou um novo conceito para smartphones, o rollable. Ele utiliza fundamentos mecânicos e de construção da tela já consagrados pela Motorola nos smartphones dobráveis fabricados pela marca. A intenção é que seja uma projeção para a evolução do design dos celulares.

A fabricante está investindo em telas OLED e pOLED flexíveis, que oferecem um equilíbrio entre conteúdos exibidos com qualidade e conforto para os usuários. O conceito rollable aplica essa ideia com uma tela estendida e compacta – que se transforma com um simples toque de botão. Com o vídeo baixo, você pode ver melhor do que se trata:

Com 10 centímetros, o conceito rollable se retrai para um formato que cabe no bolso e é menor do que a maioria dos dispositivos premium no mercado atualmente. Ao oferecer uma tela de 6,5 polegadas, interessante para quem usa o aparelho para jogar junto com tamanho retrátil e fácil de usar, esse conceito abre caminho para novas formas de consumo de entretenimento e criação de conteúdo.

O formato rollable foi criado pelo 312 Labs, laboratório de inovação da Motorola composto por especialistas em produto, pesquisa, design e engenharia de todo o mundo. O Motorola 312 Labs está explorando designs alternativos para smartphones com o objetivo de melhorar a usabilidade e criar novas experiências.