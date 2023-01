A Motz possui o objetivo de ser uma das maiores transportadoras digitais do país. A companhia valoriza a contratação de pessoas qualificadas, que possuem espírito de liderança e desejam inovar o mercado de trabalho. Diante disso, diversas oportunidades de empregos foram disponibilizadas pela empresa. Confira a seguir as oportunidades disponíveis.

Motz tem vagas de emprego em duas regiões do Brasil

Para alcançar seu objetivo, a Motz forma sua base através do processo, pessoa e gestão, além de saber que seus clientes são suas asas para um voo cada vez mais alto. Por isso, a companhia busca entregar um serviço de qualidade visando a satisfação de cada pessoa que passa por ela.

Além de uma garantia através do contrato em carteira de trabalho e vários benefícios, a Motz garante aos seus funcionários um ambiente de trabalho inclusivo, dinâmico e com oportunidade de crescimento. Veja a seguir as oportunidades disponibilizadas pela companhia, os locais de trabalho e tudo sobre a seleção dos candidatos.

Agenciadora Logística (Assistente de Logística) – São Paulo;

Engenheiro de Dados – São Paulo;

Analista de Cobrança – São Paulo;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo;

Atendente Agenciamento Central – Curitiba/PR;

Analista de Sustentação de Tecnologia da Informação – São Paulo.

Veja também: Panvel Farmácias tem novos EMPREGOS em todo o país

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados nas oportunidades divulgadas pela companhia devem acessar o site 123 empregos. Logo depois, realizar a sua inscrição através de uma currículo atualizado para o análise da Motz.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos de seleção e recrutamento do país.