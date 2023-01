Movida abre novos EMPREGOS neste início de ano

A Movida é a empresa mais acolhedora que você já conheceu. Eles têm orgulho do que fazem e acreditam que o engajamento em histórias, festas e momentos é fundamental para o seu negócio. Fundada em 2006, a companhia é uma das maiores empresas do Brasil em locação de veículos leves e gestão de frotas.

Movida tem novas oportunidades de trabalho para o começo do ano

A empresa Movida é conhecida por seus serviços, diversificação de serviços e inovações, como aluguel mensal pessoal, Wi-Fi móvel 4G nos carros, planos carbon-free etc., além do crescimento significativo do tamanho da frota nos últimos anos.

Listada no Novo Mercado (MOVI3) na B3, o mais alto nível de governança corporativa e integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), é a primeira locadora de veículos listada no mundo a ser certificada como uma Empresa B, reforçando ainda mais seu compromisso com a sustentabilidade. Veja abaixo todas as vagas que eles estão ofertando e caso alguma lhe interesse, a seguir ensinamos como se inscrever:

AGENTE DE ATENDIMENTO BILÍNGUE;

VENDEDOR DE AUTOS;

AGENTE DE LOCAÇÃO;

GERENTE DE LOJA;

AGENTE DE SERVIÇOS;

VENDEDOR DE ATACADO;

ANL. DE COMUNICAÇÃO JUNIOR;

GERENTE REGIONAL DE VENDAS;

ANL. DE DADOS E BI;

SUPERV. DE LOJA;

ANL. DE GESTÃO DE FORNECEDORES.

Veja também: Alianzo expande atuação e oferece 40 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção da empresa Movida, visite o site 123 empregos. Depois de fazer o seu cadastro na página, encontre o cargo de interesse e envie a sua candidatura se o seu perfil profissional for compatível com as exigências.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, em parceria com o 123empregos.