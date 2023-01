Movimento ‘Vai Ter Gorda’ comemora sete anos com ato

Foto: Divulgação

O movimento “Vai Ter Gorda”, que atua no combate ao preconceito contra as pessoas gordas, realizou um ato no domingo (15), na orla da Ribeira, em Salvador. O ato celebrou sete anos de criação da organização.

O grupo foi fundado em 2016 e cobra ações afirmativas e respeito à diversidade na Bahia. “O movimento busca a valorização das pessoas gordas dentro da sociedade, afim de propor um olhar político e social sobre as questões de acessibilidade, de diretiros, de visibilidade do corpo gordo e a despatologização dentro da saúde, da medicina, dentro da quesão esportiva. Além de propor um olhar de inserção no mercado de trabalho, de forma que possibilite o corpo gordo a pertencer aquele ambiente com mobiliarios e equipamentos como forma de valorização e inclusão deste corpo gordo”, explica Adriana Santos, fundadora do movimento.

O ato do domingo teve objetivo de chamar tenção da sociedade para a luta contra a gordofobia e a favor da inclusão das pessoas gordas. Nos anos anteriores, o ato ocorreu em frente ao monumento “As Meninas do Brasil”, da artista Eliana Kértesz, conhecido como “As Gordinhas de Ondina”.

O “Vai ter Gorda” começou na capital baiana e se estendeu para outros estados brasileiros e conta com representantes em Portugal, Itália, Suíça, Noruega e Angola, além de Estados Unidos e outros países da América Latina.

