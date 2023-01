MP investiga inundações que atingiram a Bahia em dezembro

Foto: Daniel Senna/GOVBA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou uma força-tarefa nesta sexta-feira (20) para investigar as inundações que atingiram cidades baianas em dezembro do ano passado.

O objetivo do grupo é identificar as causas e consequências do problema, que apareceu após as fortes chuvas que atingiram o estado na época. O foco das ações serão os municípios de Jequié, Ipiaú e região.

Segundo o órgão, a força-tarefa contará com a atuação de oito promotores de Justiça e também irá apurar eventuais responsabilidades pelas inundações, além da extensão dos danos causados à coletividade e às pessoas atingidas.

Integram a força-tarefa os promotores de Justiça Fábio Nunes Guimarães, titular da Promotoria de Justiça Regional Especializada em Meio Ambiente de Jequié; Lissa Aguiar Andrade, Fernanda Lima Cunha e Rafaella Silva Carvalho, que atuam em Ipiaú; Juliana Rocha Sampaio, Lucas Ramos de Vasconcelos, Carlos Alberto Ramacciotti e Otávio de Castro Alla, que atuam em Jequié.

Chuva

Foto: Joemerson Reis/Prefeitura de Jequié

Até o fim do ano, o número de pessoas atingidas pelos estragos das chuvas na Bahia passava de 287 mil, segundo dados divulgados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do estado (Sudec).

Destes, 3.290 estavam desabrigados, 31.513 desalojados e 252.465 outros afetados em decorrência dos efeitos diretos do desastre.

Também foram registrados nove feridos e duas mortes. Nos dois casos, idosos que se afogaram após serem arrastados pela força da água.

De acordo com a Sudec, os números correspondem às ocorrências registradas em 118 municípios afetados. Destes, 103 estavam com decreto de Situação de Emergência (SE).

Neste ano, o Governo Federal reconheceu a situação de emergência em 45 cidades da Bahia.

