MRV abre vagas exclusivas para pessoas com deficiência na Bahia

A MRV, empresa do grupo MRV&CO, anunciou, recentemente, a abertura de cerca de 130 vagas de emprego destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência em todo o Brasil. Na Bahia, são oferecidas 10 vagas na Região Metropolitana de Salvador e 10 vaga para Vitória da Conquista. Para as oportunidades, não há pré-requisitos, e as vagas são destinadas para diversos cargos setores da construção civil como pedreiro, servente, pintor, almoxarife, serviços gerais, porteiro, entre outros.

Há oportunidades para diversos estados brasileiros onde a companhia tem atuação, como: Amazonas, Tocantins, todos os estados da região Nordeste, Goiânia, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019 afirmam que apenas 28,3% das pessoas com deficiência possuem participação no mercado de trabalho, isso significa que, sete em cada dez PCDs estão desempregados. A MRV entende que é importante atuar para minimizar esses números”, afirma Patrícia Spadano, Gestora da Atração de Talentos da MRV&CO.

Interessados para as vagas PCD podem se candidatar através do link.

