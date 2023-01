Foto: Enaldo Pinto/Ag Haack

Que Xanddy e Anitta são amigos de longa data todo mundo sabe, os cantores sempre fazem questão de participarem dos projetos um do outro, seja em shows no Brasil ou exterior. O marido de Carla Perez chegou a participar do ensaio de verão da artista, em Salvador, no último sábado (7).

Porém, o cantor de “Pagode Bom (Coraçãozinho)”, contou em entrevista ao iBahia como aconteceu o início da relação entre eles, quando Anitta ainda não era a poderosa que conquistou o mundo.

No bate-papo, Xanddy revelou ter convidado a artista de “Envolver” para um ensaio de verão no Rio de Janeiro, na época ela ainda não havia lançado o hit “Show das Poderosas”, que a fez se tornar conhecida nacionalmente.

“A gente tem essa relação de carinho, irmandade com Anitta e ela tá sempre junto com a gente desde o início. Muita gente não sabe, mas a gente tinha as ‘Melhores Segunda’ no Rio de Janeiro e lá me levaram a Luciana Sobreira, amiga de todos nós, que falou ‘Xanddy tem uma menina que canta funk que tá estourando aqui e seria muito bom se você pudesse recebê-la para cantar’ e me sobe no palco uma menina que eu não conhecia ainda, o Rio já conhecia um pouco, mas o Brasil não conhecia ainda e o nome dessa menina era Anitta”, explicou.

Foto: Isla Carvalho/iBahia

“A música ainda não era ‘Show das Poderosas’, ainda não existia essa música, e ela cantou comigo ‘Meus Sentimentos’ e cantou duas músicas dela que estavam indo bem no Rio”, completou o cantor.

Segundo Xanddy, Anitta bombou com um dos grandes hits nacionais, meses depois da participação no show do Harmonia do Samba na capital carioca. “Ali eu conheci uma menina que tinha, acho que era 18 anos, e que meses depois, uns 8 meses depois, era a maior explosão desse país. Muita gente não conhece essa história e a nossa relação começa aí, quando Anitta explode e acontece tudo aquilo, ela vem (pra Salvador) e participa do bloco ‘Meu e Seu’ e a gente fica nesse carinho, né?”, disse.

Por fim, o artista relembrou a participação de Anitta em um show dele nos Estados Unidos, quando a poderosa acabou dispensando um convite de Kim Kardashian para comparecer ao compromisso que havia acordado com ele anteriormente.

“Sempre quando ela me convida eu faço questão de estar, sempre quero estar, foi assim que aconteceu agora lá (nos EUA) ela sempre vai para nossas coisas também, participa sempre de quase tudo nosso. Nos Estados Unidos, em 2022, ela participou, né? Teve até uma polemicazinha de que ela, entre aspas, recusou um convite da Kim Kardashian e ela, sem filtro, mandou o recado e disse o porquê e é isso, a nossa relação é muito boa, Anitta é uma irmã querida, que eu amo de paixão e que eu torço e aplaudo o sucesso dela sempre”, finalizou.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.