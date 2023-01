Mulher diz ter sido agredida e abusada em banheiro por Daniel Alves

Foto: Reprodução/ Redes sociais

A polêmica envolvendo o lateral-direito Daniel Alves não para de aumentar. A mulher que denuncia o ex-atleta da Seleção Brasileira por agressão sexual prestou um novo depoimento na polícia espanhola e diz ter sido agredida e abusada dentro de um banheiro de uma boate pelo jogador.

Segundo o jornal estrangeiro El Periódico, ela contou que o jogador que já teve passagens por times como Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Bahia e São Paulo, tentou forçar que ela fizesse sexo oral e também se sentasse sobre ele. O abuso teria acontecido na boate Sutton de Barcelona.

Daniel Alves nega todas as acusações. “Gostaria de negar tudo. Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus”, disse ele ao programa espanhol Y ahora Sonsoles.

Após as acusãções, o time mexicano, Pumas rescindiu o contrato com o brasileiro. Daniel é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol.

