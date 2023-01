Mulher é achada morta e homem é preso pelo crime na Bahia

Foto: Reprodução/Street View

Uma mulher de 36 anos foi achada morta dentro de uma casa no domingo (15), na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Um homem suspeito do crime foi preso em flagrante em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima estava em estado avançado de decomposição. Ela foi identificada como Marizete Pereira dos Santos.

Ainda não há detalhes sobre motivação do crime e nem causa da morte. Conforme a polícia, somente os laudos periciais definirão como a vítima foi assassinada.

A polícia não detalhou também qual a relação que existia entre a vítima e o suspeito que foi preso. O caso segue sob investigação da delegacia da cidade.

