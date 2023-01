Mulher é agredida pelo ex-companheiro no interior da Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

Uma mulher foi agredida por ex-companheiro dentro de uma lanchonete da cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. Segundo informações do g1 Bahia, o crime aconteceu no domingo (1º) e até essa segunda-feira (2) ninguém foi preso.

O caso ganhou repercussão por conta da divulgação de imagens de um câmera da segurança do estabelecimento. No vídeo, o suspeito se aproxima da vítima, segura o braço dela e a atinge com garrafadas na cabeça.

Em seguida, ele puxa os cabelos da mulher e a joga no chão. O suspeito só interrompe as agressões quando dois homens o seguram. A Polícia Militar informou que, em depoimento, a vítima contou que tem uma medida protetiva contra o suspeito.

Após o ataque, o suspeito fugiu. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Guanambi.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.