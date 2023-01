Mulher e filho de 6 anos são esfaqueados dentro de casa

Foto: Divulgação

Uma mulher e o filho dela de 6 anos foram esfaqueados dentro da casa onde moram, no sábado (14), em Santo Estevão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador. O delegado Gean Souza, responsável por investigar o caso, afirmou que as vítimas estavam sozinhas na casa quando foram atacadas.

Ainda segundo o delegado, o marido da mulher chegou em casa e encontrou ela e o filho esfaqueados. A mulher foi socorrida e levada para o Hospital Clériston Andrade, em Feira de Santana, e está fora de perigo. Ela será ouvida pela polícia asism que receber alta médica.

A criança foi levada para o Hospital Estadual da Criança, também em Feira de Santana e também não corre risco de morte.

A polícia civil investiga a autoria e motivação do crime. Gean Souza firmou que as investigações estão adiantadas e que já existe um suspeito. No entanto, mais informações não foram divulgadas para não atrapalhar a apuração da polícia.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.