Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro no norte da Bahia

Foto: Reprodução / TV São Francisco

Uma mulher de 42 anos foi assassinada a facadas, na madrugada de domingo (1°), na cidade de Juazeiro, norte da Bahia. Segundo informações da Polícia Civil e da TV Bahia, o principal suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro da vítima de prenome Gleiciane Cristina.

Ainda segundo a PC, os moradores do bairro João 23 denunciaram que um homem ameaçava pessoas com uma faca na rua Eurico Gaspar Dutra e teria golpeado uma mulher. Mas, ao chegar no local, o suspeito não foi encontrado e Gleiciane já estava sem vida.

A motivação do crime segue em investigação pela Delegacia de Juazeiro. O corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região..

