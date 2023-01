Mulher é morta a tiros em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador

Foto: Divulgação / Ascom PC

Uma mulher foi morta a tiros na Rua Cacique, no bairro Phoc III, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na tarde da sexta-feira (20).

Segundo informações da Polícia Civil, o Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado para apuração do homicídio da vítima identificada como Leticiana dos Santos Barbosa, de 43 anos.

As guias de remoção e perícia foram expedidas e o caso está em investigação pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Ainda não se sabem as motivações, nem autoria do crime.

