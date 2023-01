Mulher é presa por mandar matar cunhada; pistoleiro errou alvo

Foto: Reprodução/TV São Francisco

Uma mulher de 35 anos foi presa na terça-feira (3) suspeita de contratar um pistoleiro para matar a cunhada na cidade de Capim Grosso, no norte da Bahia. O crime acabou em assassinato, porém uma outra mulher foi alvo dos tiros.

De acordo com a Polícia Civil, o assassino teria errado o alvo e acabou matando Érica Souza Santos, de 19 anos, por engano. O crime aconteceu em 20 de outubro do ano passado. A vítima trabalhava na loja que pertence ao esposo do alvo e estava no balcão do estabelecimento no lugar da cunhada da suspeita, que tinha saído pouco antes.

Inicialmente, a suspeita era de latrocínio, mas a hipótese foi descartada durante a investigação. Segundo o delegado Jaime Jose de Britto Andrade, que é titular da delegacia da cidade e estava à frente das apurações, o fato de nada ter sido levado chamou atenção.

“A forma como o atirador agiu, executando, de pronto, a mulher, ainda se dando o trabalho de efetuar um último disparo, já com a vítima ao solo apontou um novo caminho para a investigação”, ressaltou.

Ainda de acordo com as investigações, a suspeita acabou sendo identificada como mandante. “A autora tinha ordenado matar a esposa do irmão dela por motivo de rixa familiar. O executor errou o alvo, pois a cunhada tinha saído e deixado a vítima Érica no seu lugar que morreu por engano”.

O suspeito de cometer o crime ainda não foi localizado, mas já há indícios sobre a identidade dele. O caso segue sob investigação.

Após ser presa, a suspeita de ser mandante do crime passou por exame de lesão corporal e está custodiada no Distrito Integrado De Segurança Pública DISEP/Capim Grosso, à disposição da justiça.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.