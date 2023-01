Mulher expulsa de show de Gusttavo Lima abre o jogo sobre ocorrido

Foto: Reprodução/ Instagram

Expulsa de show de Gusttavo Lima após jogar água no cantor, Virgínia Bandeira resolveu falar sobre o ocorrido pela primeira vez.

Por meio das redes sociais, ela disse ter ficado indignada com comentários de cunho político que teriam sido feitos pelo cantor durante apresentação de Réveillon.

“Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon, onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, escreveu.

Ela ainda falou que havia feito o “L”, em referência ao atual presidente Lula, antes de ser expulsa do show. “Logo no início do show, ele se dirigiu a mim falando que eu merecia o bom e o bom era ele, nesse momento repeti o gesto fazendo o L”.

Ainda na publicação, Virgínia afirmou ter passado do ponto ao jogar água em Gusttavo Lima e disse que a filha está recebendo xingamentos na web.

“Eu estava numa festa, onde é natural que as pessoas bebam, posso ter me excedido na minha reação de repúdio a ele, e tenho humildade suficiente para reconhecer meu excesso”, contou. “Tenho uma filha de 13 anos que está recebendo ofensas em suas redes sociais”, finalizou.

O sertanejo não se pronunciou sobre o ocorrido, mas no momento da confusão ele falou de cima do palco que “respeito não se compra ou se adquire, você nasce com ele. Por falar em respeito, você não tem”.

