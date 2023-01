Mulher fratura pernas ao pular janela para fugir de ataque na Bahia

Foto: Reprodução

Uma mulher de 25 anos teve queimaduras e quebrou as duas pernas após sofrer um ataque na noite de domingo (8), na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. O companheiro dela é suspeito do crime. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Segundo a polícia, o homem ateou fogo na vítima, que, para se proteger, pulou a janela de casa, que fica no primeiro andar de um imóvel. Imagens feitas por testemunhas mostram a mulher pendurada em uma sacada e algumas pessoas tentando ajudar.

Após cair, a vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma unidade de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado dela. Já o suspeito fugiu.

O caso está com a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro, que instaurou um inquérito policial para apurar a situação. O crime é tratado como uma tentativa de feminicídio.

