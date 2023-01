Mulher investigada por morte da filha tem prisão mantida

Foto: Divulgação / PC

A Justiça manteve a prisão preventiva da mãe de uma criança de três anos, encontrada morta e com sinais de estupro, em uma casa na Jaqueira do Carneiro, localidade da Fazenda Grande do Retiro, bairro da periferia de Salvador.

O caso aconteceu na sexta-feira (6) e a mulher foi presa em flagrante por abandono de incapaz. A decisão da Justiça de conversão da prisão foi publicada no domingo (8), pela juíza plantonista Ana Gabriela Trindade.

Segundo informações do g1 bahia, o depoimento da investigada foi anexada no documento. Ela relatou ter deixado a criança sob os cuidados de dois adolescentes, no período do Natal, porque precisava trabalhar como vendedora ambulante.

Ao retornar para buscar a filha, ela não teria encontrado a criança nem os adolescentes. E neste momento, ela foi informada de que eles estavam apreendidos na Delegacia do Adolescente Infrator desde o dia 26 de dezembro.

A mãe da criança, de identidade não revelada, contou ainda que foi até a casa onde a filha estava, e conseguiu entrar no imóvel com a ajuda de vizinhos. Foi lá que ela encontrou a criança já sem vida. A Polícia Militar foi chamada e a mulher foi levada para a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Criança e o Adolescente (Dercca).

Além da conversão da prisão, a Justiça também suspendeu a guarda dela em relação aos outros filhos menores. Não há detalhes sobre as idades dessas crianças, nem onde foram encaminhadas. A juíza detalhou, no documento, que a prisão preventiva acontece por causa do crime grave, que é de natureza dolosa, e que há a necessidade da “garantia da ordem pública”.

