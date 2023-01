Mulher morre após receber descarga elétrica em padaria na Bahia

Foto: Reprodução/TV Subaé

Uma mulher de 41 anos morreu após receber uma descarga elétrica na terça-feira (3), na zona rural da cidade de São Miguel das Matas, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. A vítima estava colocando lenha no forno da padaria da qual era dona quando foi atingida.

De acordo com informações passadas ao g1 por testemunhas, chovia muito na localidade e a vítima estava na área externa do estabelecimento quando recebeu a descarga. Entretanto, não há detalhes se o temporal tem relação com a situação.

Celidalva de Jesus Santos chegou a ser socorrida por um vizinho e um agente de saúde e foi levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, a cerca de 40 km de São Miguel das Matas, mas não resistiu. O corpo dela foi enterrado na tarde desta quarta-feira (4).