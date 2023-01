Mulher tem 50% do corpo queimado com água e ex é suspeito

Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher teve 50% do corpo queimado após ser atacada com água fervente no domingo (1°), na cidade de Santo Amaro, no recôncavo da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o ex-companheiro dela é o principal suspeito do crime. O homem seria contra o fim do relacionamento.

A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde segue internada nesta segunda-feira (2). Não há detalhes sobre o estado de saúde dela e nem previsão de alta.

O suspeito, que fugiu após o crime, já foi identificado pela polícia. No entanto, o nome dele não foi divulgado. Em nota, a Polícia Civil informou que o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Santo Amaro investiga o caso.

