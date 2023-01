A Multilog, uma das maiores empresas de logística e soluções, está contratando novas pessoas para atuar em suas filiais. As vagas são para aqueles que trabalham de forma séria, proativa e possuem um espírito de liderança. Veja a seguir os cargos disponíveis e todas as informações para se candidatar.

Multilog abre novas vagas de emprego pelo Brasil

A Multilog foi fundada em 1984 e desde então muitas coisas mudaram dentro da companhia, hoje são diversas unidades distribuídas de forma estratégica nos Estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Porém, a forma como a empresa atua continua a mesma, sempre focada em inovações e entregar o melhor ao seus clientes.

Diante disso, a Multilog prioriza o recrutamento de pessoas qualificadas e especializadas para trabalhar em suas unidades. A seguir você vai conferir todas as oportunidades disponíveis e como se candidatar.

Analista de Aduaneiro PL – Itajaí/SC;







Conferente de Inventário – Santa Catarina;







Estágio Administrativo em Operações – Uruguaiana;







Superv. Farmacêutico – Brasil;







Anls de Controles Inter. Jr – Santa Catarina;







Gerente de Planejamento Estratégico – Brasil;







Analista de Gente Jr – Itajaí/SC;







Líder de Op. – São Paulo;







Assist. Central de Transp.- Remoto e Itajaí/SC;







Operador Logístico – São José dos Pinhais/PR;







Assistente de Gerência de Risco – Barueri/SP.

Como se candidatar

Para fazer parte do time, os interessados nos cargos disponíveis devem cadastrar um currículo atualizado no site 123 empregos a fim da companhia analisar.

