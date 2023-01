Multilog tem novas vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Multilog está contratando novos funcionários ao redor do Brasil. A empresa surgiu no estado de Santa Catarina em 1984 como um entreposto de açúcar na cidade de Itajaí/SC. Em 1996, após a autorização do primeiro posto aduaneiro de interior (EADI), nasceu a Portobello Armazéns Gerais – e começou a história da companhia.

Em 2016, a Multilog iniciou suas operações nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, após adquirir outras companhias do mercado, e em São Paulo no final de 2017. É uma empresa de soluções e logística integrada. Atualmente, ela conta com várias sedes estrategicamente localizadas nos principais corredores de importação e exportação do Brasil: Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Paraná.

A sua cultura é centrada nas pessoas. Assim, ajuda sua gente a nutrir, descobrir e desenvolver seus talentos, procurando estimular um ambiente de aprendizado, crescimento profissional e pessoal para encantar ao longo da jornada do consumidor. Confira, a seguir quais são as funções que estão disponíveis e logo após verifique as orientações de como fazer a sua inscrição:

Operador Logístico;

Assistente Transporte;

Inside Sales;

Auditor Interno Pl;

Jovem Aprendiz;

Auxiliar Administrativo;

Líder de operações;

Auxiliar Logístico;

Mecânico;

Auxiliar de Operações;

Líder Transporte;

Conferente de Inventário;

HR Business Partner;

Esp. de Tesouraria;

Gerente de Planej. Estratégico.

Como se candidatar

Participe do processo seletivo da empresa Multilog acessando o site 123 empregos e criando o seu cadastro no sistema. Ache o cargo desejado e leia as exigências antes de enviar a sua candidatura.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas.