Mutirão para vacinação de cães é realizado em Salvador

Um mutirão de vacinação, com foco em cães, está sendo realizado de forma gratuita no Parque da Cidade, bairro da Pituba, em Salvador. A imunização segue até a próxima quinta-feira (17) e o atendimento é sempre, das 8h às 16h.

A dose aplicada nos pets é a da vacina V10. O imunizante protege contra as principais doenças que acometem os cachorros, como cinomose, parainfluenza, adenovirose tipo 2, parvovirose, coronavirose e quatro tipos de leptospirose.

A ação é da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis). E para ter acesso, o animal precisa estar saudável e ter pelo menos 45 dias de vida.

Os responsáveis devem levar um documento pessoal com foto, cartão de vacina do animal e comprovante de residência. Todo o cadastro é feito no local e por ordem de chegada. Vale ressaltar que é permitida apenas a vacinação de dois bichos por cada CPF.

Imunização

O cão que nunca tomou a vacina e que é filhote deve obedecer ao intervalo mínimo de 21 dias entre as doses, para a aquisição de anticorpos contra as doenças.

A dose de reforço também não deve ultrapassar o período máximo de 30 dias para aplicação. Em casos extremos de doença a vacinação pode ser adiada. Segundo a Secis, o esquema completo da V10 chega a custar até R$ 270 reais em algumas clínicas particulares.

